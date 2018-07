Marlone prega cautela em estreia na Copa do Brasil: 'Não vai ser 5 a 0'

O meia Marlone mostra cautela com a estreia do Corinthians na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra a Caldense, em Poços de Caldas. Embora a equipe tenha a vantagem do empate no jogo único e esteja diante de um rival tecnicamente inferior, o corintiano descarta uma goleada em Minas Gerais.

"Temos de respeitar muito o adversário, se você entrar de corpo mole, pode ser surpreendido. Não pode pensar que vai vencer de qualquer jeito, que vamos vencer de 5 a 0 ou 6 a 0, jamais podemos ter esse pensamento. Temos de encarar como uma decisão. Estamos preparados para uma grande partida", afirmou o jogador em entrevista coletiva nesta terça-feira no estádio Ronaldão.

De acordo com o novo regulamento da Copa do Brasil, o Corinthians joga com a vantagem do empate, o que não deve fazer o time se acomodar, na visão de Marlone. "Toda vantagem é boa, mas não podemos nos acomodar nela. Tem de esquecer e fazer nosso jogo, o que a gente vem treinando, em busca da vitória. A vantagem é boa, mas não podemos sentar em cima dela. Temos de vencer", disse o corintiano.

Preocupado com a possibilidade de eliminação em caso derrota, o técnico Fabio Carille escalou o time titular, o mesmo que venceu o São Bento na primeira rodada do Campeonato Paulista.