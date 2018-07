Marlone se destaca e Danilo fica fora de treino do Corinthians

De volta aos trabalhos após golear o Linense no sábado, o Corinthians contou com uma boa novidade no treino desta segunda-feira. Recuperado fisicamente, o meia Marlone retomou as atividades no gramado e foi um dos destaques do treino técnico, no qual marcou três gols, na preparação da equipe para o jogo contra o São Bernardo, quarta-feira, fora de casa.

Marlone se mostrou completamente recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo que tirou de combate desde o fim do mês passado. Apesar disso, seu retorno ao time no meio de semana ainda não é certo. Outro que reforçou a atividade foi o atacante Rildo, reabilitado de uma pancada no pé esquerdo. Ele ainda tenta buscar ritmo para disputar sua primeira partida no ano.

Já Danilo, Edílson e André estiveram ausentes na atividade. O meia ganhou atenção especial dos médicos por ter levado pancada no duelo de sábado. Os outros dois jogadores foram poupados em razão do desgaste físico das últimas semanas.

Também estiveram ausentes o zagueiro Balbuena, o goleiro Matheus Vidotto e o atacante Luciano. O paraguaio foi liberado para defender sua seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, enquanto a jovem dupla brasileira fora convocada para jogar dois amistosos da seleção olímpica.

O técnico Tite deve definir o time titular para o jogo contra o São Bernardo na atividade que comandará nesta terça, às 16h30, no CT Dr. Joaquim Grava.