Marlone vê Corinthians na briga pelo título e pede fim da oscilação

O próximo duelo do Corinthians no Campeonato Brasileiro é contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, e mais uma vez Marlone terá a chance de ser titular. O jogador está conseguindo se firmar agora na equipe e espera que o time não oscile tanto para poder voltar do Paraná com três pontos na bagagem.

"Temos de estar ligados os 90 minutos, o tempo todo. Não tem time bobo no Campeonato Brasileiro e não podemos bobear. O Grêmio foi lá e tomou de quatro, precisamos estar atentos. Temos de aprender com tudo isso, pois qualquer deslize pode definir uma partida a favor ou contra", comentou, referindo-se à derrota de 4 a 0 sofrida pelo time gaúcho na rodada passada.

Mesmo com a derrota no clássico para o Santos, o Corinthians ainda mantém uma boa colocação na competição, dentro do G4 que dá uma vaga para a Copa Libertadores do próximo ano. A missão agora é melhorar o rendimento fora de casa, para chegar embalado para o clássico contra o Palmeiras, no sábado.

"A gente está no G4 e na briga, não tem nada perdido. Algumas vitórias escaparam, mas não pode esquecer que estamos no G4. Enquanto houver esperança, vamos buscar esse título. Todos aqui pensam grande e temos o direito de sonhar. O pensamento é esse", lembrou Marlone.