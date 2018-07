Marlone vê saídas de jogadores como sinal de sucesso do Corinthians

O Corinthians negociou nesta semana três jogadores da equipe, sendo dois deles titulares de Cristóvão Borges, casos de André e Bruno Henrique. Junto com Luciano, o trio vai jogar na Europa. E, para o meia Marlone, as saídas deles deveria ser encarada como algo positivo.

"O Corinthians é um clube grande e visado. Você faz bons jogos, é natural que apareçam interessados e o clube tem de estar preparado para isso. A gente não pode pegar isso como algo negativo, mas, sim, fruto de um bom trabalho. Isso mostra que estamos no caminho certo", disse o meio-campista.

Bruno Henrique e André foram negociados em definitivo com Palermo, da Itália, e Sporting, de Portugal, respectivamente. Já Luciano defenderá por empréstimo o Leganés, da Espanha. Por outro lado, estão chegando o volante Jean, do Paraná, e o atacante Gustavo, do Criciúma.

Além das mudanças na equipe, outro fator com o qual os jogadores do Corinthians tentam se acostumar é a cobrança sobre o trabalho do técnico Cristóvão Borges, constantemente vaiado pelos torcedores.

"Nossa função tem aplausos e vaias. Amanhã, se eu não for bem, posso ser vaiado. O professor Cristóvão é um grande profissional, de caráter e que sabe muito bem passar por essa situação. Claro que ninguém gosta disso, mas o grupo, junto com o Cristóvão, está preparado para superar esse momento", minimizou.

Após ter batido o Vitória por 2 a 1, na última segunda-feira, no Itaquerão, o Corinthians volta a campo para encarar a Ponte Preta, sábado, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.