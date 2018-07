Marlone volta a ser relacionado e Erazo fica fora de decisão no Atlético-MG

O Atlético encerrou neste sábado a preparação para a decisão do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro com um treinamento fechado na Cidade do Galo, o que manteve o mistério sobre a formação para o duelo deste domingo, às 16 horas, no estádio Independência.

O técnico Roger Machado divulgou a lista de relacionados para o confronto com três novidades em comparação ao grupo de jogadores que viajou para a Bolívia, onde o time goleou o Sport Boys por 5 a 1 na última quarta-feira, triunfo que, combinado ao empate entre Godoy Cruz e Libertad, classificou o time antecipadamente às oitavas de final da Copa Libertadores.

A principal novidade na lista é o meia-atacante Marlone, que não está inscrito no torneio continental, mas vem sendo titular nos últimos compromissos do Atlético no Campeonato Mineiro. Assim, ele pode retornar ao time neste domingo, embora Roger não tenha dado dicas sobre a formação.

Além dele, o terceiro goleiro Uilson também está presente na lista, ao lado de Victor, titular da meta atleticana, e de Giovanni, o reserva imediato da posição. Já o zagueiro equatoriano Erazo não está entre os jogadores relacionados por Roger.

Após o empate por 0 a 0 no Mineirão, o Atlético precisa de um empate neste domingo no Independência para faturar o seu 44º título estadual. "Temos que jogar com tranquilidade. Temos uma vantagem, mas temos que jogar para ganhar porque nosso time é muito forte quando joga para cima e agride o adversário desde o começo do jogo. Mesmo aqueles que são mais jovens já estão acostumados com decisões", afirmou Robinho.

Confira a lista de relacionados do Atlético:

Goleiros: Victor, Giovanni e Uilson.

Laterais: Marcos Rocha, Fábio Santos, Carlos César, Danilo e Leonan.

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel e Felipe Santana.

Volantes: Rafael Carioca, Elias, Adilson e Yago.

Meias: Otero, Maicosuel, Cazares, Marlone e Carlos Eduardo.

Atacantes: Robinho, Fred e Rafael Moura.