Marlos afirma que espera ter reconquistado espaço no São Paulo

SÃO PAULO - A vitória do São Paulo por 4 a 1 sobre o Noroeste, domingo, em Bauru, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista, foi especial para Marlos. Titular na partida, o meia-atacante foi decisivo para o triunfo ao marcar um gol e participar de outros dois. Satisfeito com o seu desempenho, Marlos espera que a atuação o ajude a reconquistar seu espaço no time do Morumbi.

"Eu comecei jogando em 2011, depois perdi espaço. Foi uma partida importante para pegar confiança, dar o que o [técnico Paulo César] Carpegiani espera", afirmou Marlos, em entrevista à TV Globo, que foi escalado diante do Noroeste na vaga de Fernandinho, que está contundido.

Marlos acredita que a boa atuação mostrou que o São Paulo, que teve vários desfalques, tem um elenco qualificado. "Foi um jogo importante, que mostrou que o São Paulo tem elenco, um time forte, competitivo. A vitória mostrou que temos um elenco forte, que vai para cima de qualquer adversário", disse.

No próximo domingo, Marlos tentará vencer o Oeste e vai torcer um tropeço do Palmeiras diante da Ponte Preta para que o São Paulo termine a primeira fase do Campeonato Paulista na liderança. "Primeiro vamos fazer nosso dever de casa, vencer e depois dar uma secadinha no Palmeiras para que eles tropecem. Nosso pensamento é terminar em primeiro lugar", comentou.