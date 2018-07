Marlos diz que não se vê como titular do São Paulo

De volta ao São Paulo na vitória por 1 a 0 sobre o Once Caldas, o meia Marlos teve boa atuação e foi decisivo para o triunfo ao dar o passe para o gol de Fernandinho. O jogador voltou a ser elogiado pelo técnico Ricardo Gomes, mas mesmo assim garante que ainda não se considera titular.

"Ainda tenho de brigar muito por uma vaga, pois o elenco é forte. Sempre trabalhei com os pés no chão e vou continuar dando o meu máximo. Fico feliz com os elogios do grupo", afirmou Marlos, que voltou a ser titular na reta final da primeira fase do Campeonato Paulista.

O meia revelou que a expulsão na primeira semifinal do estadual contra o Santos ainda o incomoda. "Não tive a intenção de machucar ninguém, muito menos de deixar o meu time na mão. Mas isso já é passado, página virada. Vou continuar trabalhando forte aqui para conquistar o meu espaço", disse.