Marlos e Willian Arão marcam e Flamengo vence Nova Iguaçu em jogo-treino

Com dois gols de Marlos e um de Willian Arão, o Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0 em jogo-treino realizado na manhã deste sábado, no Ninho do Urubu. O time rubro-negro mostrou um bom entrosamento em campo e não teve dificuldades para vencer a partida amistosa.

O técnico Maurício Barbieri mandou a campo o que de melhor tinha à disposição. Diego Alves; Rodinei, Léo Duarte, Réver e Renê; Romulo, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro, Diego e Marlos; Lincoln foram os titulares. Marlos fez os dois primeiros gols e Arão sacramentou o triunfo.

O atacante colombiano, que, com a saída de Vinicius Junior, deverá ter mais chances na equipe no segundo semestre, foi o principal jogador da atividade. Além dos gols, Marlos se destacou pelas jogadas individuais e pelo poder nas finalizações.

No segundo tempo da partida, o atacante Fernando Uribe, contratado neste período sem competições, ganhou uma chance e entrou no jogo. Ele participou do último gol marcado por Arão, que também foi novidade do time no segundo tempo. O zagueiro Rhodolfo e o atacante Berrío não participaram da atividade. Eles deram continuidade ao tratamento de suas lesões no Centro de Excelência.

Os jogadores ganham folga neste domingo e voltam aos trabalhos na próxima segunda-feira, na parte da manhã. O primeiro desafio no retorno das competições após a Copa do Mundo da Rússia está marcado para o dia 18, no Maracanã. O adversário será o São Paulo, em jogo da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.