Marlos pode ganhar a vaga de Washington no São Paulo

O técnico Ricardo Gomes não quis divulgar a escalação do São Paulo para o jogo decisivo desta quarta-feira, contra o Once Caldas, no Morumbi. No entanto, o comandante são-paulino deu todos os indícios nesta terça de que Marlos volta ao time titular, enquanto Washington, que chegou a ser multado por reclamar da reserva, segue no banco.

"Com a volta do Marlos o time fica mais veloz. Só vai ter uma modificação do jogo anterior", disse Gomes nesta terça-feira, não revelando, entretanto, quem sai para a entrada do meia-atacante. No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista, o meia Cléber Santana foi quem perdeu a vaga para a entrada de Marlos, que não atuou na Vila Belmiro, no último domingo, porque estava suspenso.

Com a indicação de que fará apenas uma alteração na equipe titular, Gomes também confirma as escalações de Fernandinho, formando o ataque ao lado de Dagoberto, e de Richarlyson na lateral esquerda. Assim, além de Cléber Santana, Júnior César e Washington começam na reserva.

Na partida desta quarta, marcada para as 21h50, o São Paulo precisa da vitória diante do time colombiano para garantir o primeiro lugar do Grupo 2 da Copa Libertadores. Com dez pontos, a equipe são-paulina tem um a menos que o líder Once Caldas.