Marlos projeta dois gols de Dagoberto e vaga na final

Sem poder entrar em campo no segundo jogo da semifinal com o Santos, o meia Marlos mostrou confiança nesta quinta-feira e disse apostar no atacante Dagoberto para o São Paulo reverter a vantagem do rival e chegar à decisão do Campeonato Paulista.

"Dagoberto vai fazer dois gols e eu vou voltar na final", projetou o meia, que recebeu cartão vermelho no jogo de ida e cumprirá suspensão no domingo, na Vila Belmiro. "Nunca fui expulso e ficarei torcendo muito por meus companheiros", explicou o jogador.

Marlos acredita que o São Paulo conseguirá reverter a derrota sofrida no domingo, ao marcar dois gols e parar o forte ataque santista. "Vamos fazer os dois gols que precisamos, pois nossa defesa vai conseguir segurar o ataque santista. O time está treinando bem esta semana, o clima está muito bom", declarou.