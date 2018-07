Marques não renova com o Atlético-MG e se aposenta Não foi do jeito que ele esperava, mas o atacante Marques confirmou nesta quarta-feira a sua aposentadoria dos gramados. O ídolo atleticano tinha contrato até junho e já tinha demonstrado a sua intenção de renovar o vínculo até o fim do ano. No entanto, uma conversa com o técnico Vanderlei Luxemburgo acabou decretando a sua saída do Atlético-MG e o consequente abandono do futebol.