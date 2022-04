Márquez se recupera de problema de visão e é confirmado na etapa dos EUA da MotoGP

Após dar um susto nos fãs, o espanhol Marc Márquez voltará às pistas neste fim de semana para disputar a etapa dos Estados Unidos da MotoGP. O piloto afirmou nesta quarta-feira que foi liberado pelos médicos após avaliação clínica. Ele se recuperou de um problema na visão que o tirou da corrida passada, realizada em Buenos Aires, na Argentina.

Márquez vai disputar apenas a segunda prova do ano, após ficar fora de outras duas, em razão do problema oftalmológico. Seu retorno acontecerá no Circuito das Américas, em Austin, onde ele já venceu sete vezes desde 2013.

Leia Também Aleix Espargaró segura liderança após ser pole e conquista seu 1º Grande Prêmio de MotoGP

Dono de seis títulos da MotoGP, o piloto da Espanha ficou em quinto lugar na corrida de abertura do campeonato, em Doha, no Catar. Na segunda etapa, na Indonésia, ficou fora porque sofreu um acidente ainda no aquecimento.

Após a batida, ele começou a ter sintomas de diplopia, uma espécie de visão duplicada, problema parecido com o que já havia acontecido na reta final da última temporada, após uma concussão sofrida em uma acidente durante o treinamento, que o tirou da última etapa em Valência.

Com seis títulos de sete possíveis entre 2013 e 2019, o piloto da Honda vem sofrendo com lesões nos últimos anos. Em 2020, Márquez já havia sofrido com quedas na MotoGP. O hexacampeão quebrou o braço na ocasião e ficou fora do restante da temporada, além de ter perdido quatro corridas na etapa seguinte.

A etapa argentina, no fim de semana passado, foi a 19ª corrida que o espanhol perdeu nas últimas três temporadas.