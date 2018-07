Marquinho diz que Fluminense quer mais títulos em 2011

"Nesse ano ganhamos esse título e no ano que vem queremos mais conquistas. Queremos ser campeões da Libertadores, disputarmos um Mundial no fim do ano, ser campeões brasileiro de novo, entrar para ganhar em tudo que disputar. Temos que almejar coisas assim mesmo, precisamos pensar longe", destacou o meia, que aprovou seu desempenho nesta temporada.

"Tentei ajudar de todas as formas quando o Muricy precisou de mim dentro de campo. Quando não estava tão bem na técnica, corri mais ainda para me superar na parte física e acho que o ponto alto é que todas às vezes que precisaram de mim pude ajudar", acrescentou Marquinho.

Sua única insatisfação, segundo revelou o próprio jogador, foi ter sofrido uma contusão na reta final do Brasileirão. "Foi muito ruim ter ficado fora na reta final, é bem difícil ficar na torcida, sofremos bem mais. Mas por outro lado foi bom ver o time ganhando e conquistando título", ponderou.