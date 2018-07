Marquinho estende contrato com Fluminense até 2013

Sem dar detalhes sobre o acerto, o Fluminense informou apenas que a renovação seguiu os valores acertados há 45 dias. "Foram mantidos os valores acordados há 45 dias, em uma reunião entre representantes do clube e do jogador", registrou o clube, em sua página no Twitter.

A renovação de Marquinho estava encaminhada desde o início de junho. No entanto, faltava a assinatura do documento. O acerto final teria sido adiado porque o departamento jurídico do clube estava sobrecarregado com as transferências de Conca e Adriano para a China.

Com a situação indefinida, Marquinho recebeu uma proposta para deixar o Fluminense e foi cortado da partida com o Coritiba, no domingo, para não completar sua sétima partida pelo time neste Brasileirão, o que inviabilizaria uma eventual transferência.

O acerto desta quinta acabou com este imbróglio envolvendo o meia. Titular em 15 partidas do Fluminense neste ano, Marquinho deverá voltar à equipe no domingo, para o jogo com o Palmeiras, em Volta Redonda.