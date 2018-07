Marquinho pode ter 1ª chance como titular no Fluminense após retorno O técnico Levir Culpi ainda não deu uma indicação clara sobre qual vai ser a escalação do Fluminense para o duelo do próximo com o Santa Cruz, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o confronto no Arruda poderá ser especial para Marquinho, afinal ele deverá receber a chance de ser titular pelo primeira vez desde o seu retorno ao clube.