Marquinho recebe proposta, e é vetado no Fluminense

Segundo o Fluminense, a oferta "poderia afetá-lo emocionalmente para a partida". O clube, porém, não revelou mais informações sobre a negociação. Com seis jogos pelo time neste Brasileirão, Marquinho não poderia se transferir para outra equipe do Brasil se completasse a sétima partida neste sábado.

Com vínculo até o final do ano, o meia vinha negociando sua renovação com o Fluminense nas últimas semanas. O acerto já estaria definido, até dezembro de 2013, mas o novo contrato ainda não foi assinado.

Marquinho ficou em situação favorável no time com o espaço deixado por Conca no meio-campo. O jovem jogador poderia ocupar a vaga do argentino, que foi jogar na China, na nova formação do setor. Abel Braga, porém, ainda não indicou qual é o seu meio-campo ideal. Deco se recuperou de lesão nesta semana e deve voltar ao time no sábado.