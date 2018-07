Marquinho recebe proposta e não joga pelo Fluminense Há um ano e meio, Fluminense e Coritiba fizeram um jogo histórico no Couto Pereira. Na última rodada do Brasileirão de 2009, o empate em 1 a 1 salvou os cariocas do rebaixamento e colocou os paranaenses na Série B. Autor do gol que selou o destino dos dois clubes, o meia Marquinho não vai voltar ao palco do momento histórico.