Marquinho revela que Flu não gosta do Engenhão Depois da derrota para o Atlético-MG, o Fluminense volta para casa em busca de uma vitória sobre o Ceará, no domingo. Se bem que o Engenhão não tem sido um lar para os times cariocas, que convivem com pouco público e clima frio no estádio. O meia tricolor Marquinho disse abertamente, nesta sexta, que gostaria de atuar em outras praças.