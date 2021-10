Marquinhos admite fraca atuação da seleção no 1º tempo em Caracas

O zagueiro Marquinhos viveu uma noite de vilão e herói na seleção brasileira, nesta quinta-feira. O defensor falhou no lance que gerou o primeiro gol da partida, marcado pela Venezuela, mas foi o responsável por buscar, de cabeça, o empate, antes da virada por 3 a 1. Ao fim do jogo, disputado em Caracas, o jogador admitiu o fraco desempenho do Brasil no primeiro tempo.

"Foi uma partida complicada, começamos muito abaixo do que podemos fazer. É difícil buscar o resultado, mas o resultado final é o que conta. É o desempenho no segundo tempo e o resultado positivo que conseguimos", comentou o zagueiro, que escorregou ao tentar marcar Eric Ramírez, autor do primeiro gol da partida, aos 10 minutos do primeiro tempo.

Leia Também Brasil sai atrás, mas vira no segundo tempo e vence a Venezuela fora de casa

Marquinhos se redimiu no segundo tempo, ao escorar de cabeça a cobrança de escanteio de Raphinha. Foi o quarto gol do zagueiro em 64 jogos pela seleção. "A bola parada é decisiva, por isso trabalhamos muito. Tentamos trabalhar o máximo possível porque hoje em dia faz muito a diferença."

O segundo gol também veio em bola parada. Gabriel converteu pênalti sofrido por ele mesmo. Nos acréscimos, Antony selou a vitória brasileira, aos 50 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, a seleção chegou a nove vitórias em nove jogos nas Eliminatórias. O aproveitamento de 100% mantém o time do técnico Tite na liderança da tabela, com 27 pontos, e um jogo a menos - o duelo interrompido no início com a Argentina, em São Paulo, no mês passado.