Marquinhos Cambalhota espera conquistar torcida do Atlético Mineiro

TÓQUIO - Novo reforço do Atlético Mineiro, Marquinhos Cambalhota afirmou nesta segunda-feira que decidiu deixar o futebol japonês, onde atuou por dez anos, e retornar ao Brasil para conseguir ser reconhecido no seu próprio País. Na terça-feira, o atacante deixará o Japão e viajará para Belo Horizonte, onde espera lutar por títulos.

"Estou muito motivado para voltar ao Brasil, especialmente por ser para o Atlético Mineiro, que é um grande clube e me dará a oportunidade de continuar a lutar por títulos. Um dos meus maiores desejos sempre foi ser reconhecido no Brasil, como sou no Japão", afirmou.

No Japão, Marquinhos Cambalhota conquistou quatro títulos nacionais (2003, 2007, 2008 e 2009), duas vezes a Supercopa (2009 e 2010) e duas edições da Copa do Imperador (2007 e 2010). Em 2008, foi artilheiro e eleito o melhor jogador do Campeonato Japonês. Ídolo da torcida do Kashima Antlers, o atacante espera conquistar o apoio e confiança do torcedor do Atlético-MG.

"Os torcedores do Kashima Antlers gostam muito de mim e do meu futebol por tudo o que fiz nos últimos anos pelo clube. No Japão, em alguns momentos, era difícil até andar nas ruas. Espero ter a chance de conquistar também o torcedor do Atlético Mineiro. Farei de tudo para que isso aconteça", disse.