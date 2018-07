Marquinhos chega ao PSG e se junta a craques como Ibra, Thiago Silva e Cavani

PARIS - Depois de muita especulação, o Paris Saint-Germain finalmente anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Marquinhos, formado no Corinthians e que estava na Roma, da Itália. Considerado uma das promessas do setor defensivo no futebol mundial, o jogador segue os passos de nomes como Thiago Silva, Ibrahimovic e Cavani, reforços atraídos pelos milhões de dólares do grupo investidor catariano do clube francês.

Mesmo com apenas 19 anos, o jogador vinha despertando a atenção das principais equipes do futebol mundial, mas a proposta do PSG foi a maior. O clube francês não confirmou, mas teria pago 35 milhões de euros (cerca de R$ 102 milhões) pelo jogador, o que o tornaria um dos defensores mais caros da história do futebol mundial. Por ser o time formador do atleta, o Corinthians vai faturar uma pequena parte do valor.

"Estou muito satisfeito por chegar ao Paris Saint-Germain, que tem visto tantos jogadores brasileiros marcando sua história. Eu vou fazer de tudo para continuar esta tradição, escrevendo nas belas páginas do clube. O Paris Saint-Germain vai permitir-me progredir ao lado de grandes jogadores com o desejo de ganhar troféus e os corações dos torcedores", disse o zagueiro.

Revelado nas divisões de base do Corinthians, Marquinhos demonstrou seu potencial na conquista da Copa São Paulo de 2012 e logo subiu a profissional. Até pela idade, o jogador foi pouco aproveitado, mas esteve no elenco campeão da Libertadores daquele ano. Mesmo com poucas partidas entre os profissionais, chamou a atenção da Roma, onde teve mais espaço e correspondeu às expectativas depositadas nele.

"A chegada de Marquinhos, grande jogador em desenvolvimento cujas qualidades têm atraído o interesse de grandes clubes europeus, é uma satisfação real para o Paris Saint-Germain. Ele marca o nosso compromisso de nos projetar para o futuro para construir uma das maiores equipes da Europa", comentou o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi.

3º REFORÇO

Marquinhos é o terceiro reforço milionário do PSG para a temporada. Antes a equipe já havia acertado a contratação do atacante uruguaio Edinson Cavani, junto ao Napoli, e de outra revelação, o lateral-esquerdo Lucas Digne, de 19 anos, campeão mundial sub-20 com a seleção francesa, vindo do Lille.