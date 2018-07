Marquinhos dá show, Avaí bate Sampaio Corrêa e lidera

Na liderança por mais uma rodada, com 44 pontos, um a mais do que o vice-líder Joinville, o Avaí vem se confirmando cada vez mais no G4, a zona de acesso, e já soma nove jogos sem uma derrota sequer. A última foi diante do Luverdense por 2 a 1, na 14.ª rodada.

Por sua vez, o Sampaio Corrêa viu cair uma invencibilidade que já durava seis rodadas e desperdiçou a chance de entrar na briga pelo G4. O clube maranhense segue no meio da tabela de classificação com 33 pontos.

A primeira etapa foi movimentada, com boas chances de gol e totais condições de um dos times ir para o intervalo com a vantagem no placar. Após um erro do visitante, o Avaí se animou e chegou ao gol, aos 24 minutos. Roberto foi para a jogada individual e lançou Paulo Sérgio. O atacante trombou, passou por dois marcadores e chutou na saída de Rodrigo Ramos.

A festa durou pouco. Atrás do placar, o clube maranhense foi para blitz. Pimentinha tabelou com Cascata e arriscou o chute. Vagner mandou para escanteio. Na cobrança, William Simões cruzou, Luis Otávio cabeceou e o goleiro do Avaí voltou a pegar. Mas em seguida, aos 31 minutos, Cascata enfiou Pimentinha na esquerda. O atacante apenas completou para deixar tudo igual. O Sampaio Corrêa ainda reclamou de um pênalti no fim, mas nada foi marcado.

Na segunda etapa, foi a vez do Sampaio Corrêa começar melhor e fazer o gol da virada logo aos seis minutos, novamente com a dupla Cascata e Pimentinha. O meia recebeu de Eloir e rolou na direita para o atacante, que chutou forte e mandou para o fundo das redes. A resposta foi de Paulo Sérgio, mas a bola foi para fora.

Aos 13 minutos, porém, Marquinhos, em uma bela cobrança de falta, achou o ângulo do goleiro Rodrigo Ramos e empatou o marcador. O gol animou o Avaí, que foi para a pressão nos minutos finais. A blitz deu resultado e novamente com o meia o clube catarinense virou e saiu com a vitória. Lançamento na área do Sampaio Corrêa, a defesa não afastou e Marquinhos mandou de primeira para as redes.

Na próxima rodada, a 24.ª, o Avaí enfrenta o Ceará nesta sexta, às 21h50, na Arena Castelão, em Fortaleza. Já o Sampaio Corrêa tem pela frente o ABC no sábado, às 16h10, no estádio Castelão, mas em São Luís.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 3 x 2 SAMPAIO CORRÊA

AVAÍ - Vagner; Bocão, Antônio Carlos, Pablo e Marrone (Eltinho); João Filipe, Eduardo Neto, Diego Felipe e Marquinhos (Júlio César); Roberto (Héber) e Paulo Sérgio. Técnico: Geninho.

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Mimica, Edimar (Hiltinho), Luis Otávio e Willian Simões (Robinho); Jonas, Uillian Correia, Eloir e Cascata; Edgar (Válber) e Pimentinha. Técnico: Lisca.

GOLS - Paulo Sérgio, aos 24, e Pimentinha, aos 31 minutos do primeiro tempo; Pimentinha, aos 6, e Marquinhos, aos 13 e aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo Neto (Avaí); Luis Otávio e Edimar (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Devarly Lira do Rosário (ES).

RENDA - R$ 92.682,00.

PÚBLICO - 6.932 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).