Marquinhos dá susto e deixa treinamento do Cruzeiro

Em meio à ótima fase e a tranquilidade da soberania no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro levou um susto nesta terça-feira. O atacante Marquinhos precisou deixar o treino mais cedo após uma dividida com o zagueiro Léo e preocupou a comissão técnica para o duelo diante do Corinthians nesta quarta, no Mineirão, pela 27.ª rodada.

A princípio, Marquinhos está confirmado para a partida, mas o técnico Marcelo Oliveira achou melhor não arriscar. Por isso, relacionou para a partida dois jovens atacantes vindos das categorias de base, Judivan e Hugo Ragelli. No total, são oito atletas chamados para o setor ofensivo, incluindo Neilton, que ainda luta para conquistar seu espaço.

Mas os garotos não são as únicas novidades da lista de relacionados do Cruzeiro. Recuperados de problemas físicos, o zagueiro Bruno Rodrigo e o meia Alisson estão de volta. O retorno de Alisson, aliás, é fundamental para uma equipe que não contará com Éverton Ribeiro e Ricardo Goulart no meio de campo. Dedé, suspenso, é outro desfalque.

RELACIONADOS

Goleiros: Fábio e Rafael

Laterais-direitos: Ceará e Mayke

Laterial-Esquerdo: Egídio

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Léo e Manoel

Volantes: Henrique, Lucas Silva, Nilton e Willian Farias

Meias: Alisson e Marlone

Atacantes: Borges, Dagoberto, Judivan, Hugo Ragelli, Marcelo Moreno, Marquinhos, Neilton e Willian