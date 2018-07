Marquinhos deve reforçar Palmeiras contra Atlético-PR

"Voltei bem e me encontro em condições de estar ao lado do grupo. Se o Antônio Carlos precisar de mim, estou preparado", afirmou Marquinhos, se colocando à disposição do treinador palmeirense para o próximo compromisso da equipe na Copa do Brasil.

Neste domingo, Antônio Carlos comandou um treinamento tático durante mais de duas horas. O meia Cleiton Xavier, que sofreu uma torção no joelho esquerdo, e o atacante Lenny, que rompeu o ligamento cruzamento do joelho, foram os únicos jogadores ausentes da atividade.

"Foi bastante proveitoso esses treinos realizados no final de semana. Os jogadores estão motivados e entenderam que era necessário. O que me deixa feliz é a motivação do grupo, que está encarando essa partida contra o Atlético-PR com muita importância", disse Antônio Carlos, ao site oficial do Palmeiras.