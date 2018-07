Marquinhos deve ser a novidade no Cruzeiro em Santos

O Cruzeiro vai ter pelo menos três novidades para enfrentar o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro. Duas delas são obrigatórias: Mayke e Léo estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e o técnico Marcelo Oliveira não faz mistério para apontar seus substitutos: Ceará e Manoel.

O treinador, porém, também deverá escalar o meia-atacante Marquinhos, que não pegou o Criciúma, domingo, porque estava suspenso, e não pode ser escalado na Copa do Brasil por já ter defendido o Vitória no torneio. A dúvida é quem sai.

"Lá atrás entram Ceará e Manoel, de forma natural. Amanhã (sábado) vamos fazer um trabalho e observar o que vínhamos falando. A base do time é a mesma, mas devemos usar o Marquinhos que vem treinando e está descansado", disse o Marcelo Oliveira, em entrevista coletiva.

Dos três jogadores de criação no meio campo - Everton Ribeiro, Willian e Ricardo Goulart -, um será poupado na Vila Belmiro. No ataque, Marcelo Moreno joga apesar do desgaste. Isso porque ele não pode enfrentar o Grêmio, quarta-feira, por pertencer ao clube gaúcho.

De resto, o Cruzeiro deve jogar com os titulares em busca de somar três pontos na Vila Belmiro e se aproximar do título brasileiro. Marcelo Oliveira refuta a tese de que o Santos será presa fácil por não brigar por mais nada na competição.

"O Santos não está lutando tanto por algo importante, mas é o Santos. Eles têm camisa, uma grande torcida e é um time envolvente. Acredito que devem jogar até mais soltos e possuem jogadores rápidos e técnicos, por isso temos que estar atentos à marcação. Mas espero que possamos superar as adversidades e buscar a vitória, que será fundamental."