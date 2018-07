Marquinhos diz estar feliz com 'desafio' no Grêmio

"É mais um desafio. Uma equipe grande, mundialmente conhecida. Eu vim para somar e ser feliz", destacou o Marquinhos, que veio do Avaí, onde estava emprestado. Mas seus direitos federativos pertenciam ao Santos, que recebeu o atacante Borges como parte do negócio com o Grêmio.

Marquinhos ainda exaltou grupo de jogadores do Grêmio e disse que precisará lutar para conquistar seu espaço. O meia também não poupou elogios à torcida, que, segundo ele, "joga junto com os jogadores e dentro de campo a gente tem que se doar para que, fora dele, o torcedor possa aplaudir".

Questionado sobre suas condições de jogo, o atleta lembrou que estava em atividade com o Avaí na Copa do Brasil e disse que está à disposição do técnico Renato Gaúcho para estrear no domingo, contra o Bahia, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Brasileirão.

Além de Marquinhos, outro reforço que deve chegar nesta terça-feira ao Grêmio é o atacante argentino Ezequiel Miralles, que veio do Colo Colo, do Chile. Já o volante Gilberto Silva, que estava no futebol grego, se apresenta ao clube gaúcho na quinta.