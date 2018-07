Marquinhos diz que proposta dos Emirados Árabes foi rejeitada pelo Cruzeiro

Por conta da negociação, o jogador não foi relacionado para a partida contra o Avaí, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, com o seu destino definido, Marquinhos promete empenho para reconquistar a sua vaga na equipe titular.

"O mais importante é estar trabalhando e correndo atrás do nosso objetivo. A gente sabe que aqui existe vários jogadores com qualidade e que também querem estar entre os 11 titulares para poder ajudar a equipe. Estou trabalhando muito para corresponder dentro de campo", disse o atacante.

O elenco cruzeirense ganhou dois dias de folga após o empate com o Avaí, no último domingo. Nesta quarta-feira, os jogadores fizeram treinos físicos pela manhã e à tarde foi programado um treino tático. O próximo duelo será contra o São Paulo, neste domingo, no Morumbi, pela 15.ª rodada do Brasileirão.