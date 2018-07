Marquinhos enaltece bom momento no Flamengo

O meia Marquinhos foi fundamental ao Flamengo no clássico com o Vasco, no domingo, ao dar a assistência para o gol de Renato, no empate por 1 a 1. Satisfeito com o desempenho, o ex-jogador do Palmeiras disse que está reencontrando o seu melhor momento.

Na vitória sobre o Atlético Goianiense, na estreia de Vanderlei Luxemburgo no comando do Flamengo, ele já havia dado o passe para o primeiro gol de Val Baiano. "Fico feliz por ter dado mais uma vez o passe para um gol. Temos de trabalhar bastante e pensar no próximo adversário", avaliou o meia, preocupado com o confronto diante do Corinthians, na quarta-feira.

Sobre o empate com o Vasco, Marquinhos lamentou apenas a afobação do Flamengo. "Faltou um pouco de paciência no primeiro tempo, erramos muitos passes, muito pelo campo ruim. Clássico é assim, qualquer erro que cometer, sofre gol. Tomamos um gol. Mas no intervalo o Vanderlei mudou, colocou uma proposta de jogo, que deu certo", afirmou.