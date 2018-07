Marquinhos espera manter boa fase e ampliar hegemonia do Cruzeiro sobre o River Destaque do Cruzeiro na partida que classificou o time para as quartas de final da Copa Libertadores, Marquinhos está com moral com o técnico Marcelo Oliveira e deve ser mantido entre os titulares para o duelo com o River Plate, nesta quinta-feira, na Argentina. O jogador espera manter o seu bom momento e ajudar a equipe a conquistar um resultado positivo no Monumental de Nuñez.