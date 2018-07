Marquinhos festeja nova chance no time do Flamengo Maior novidade no time do Flamengo para o jogo deste domingo, contra o Resende, o meia Marquinhos comemorou neste sábado mais uma chance de mostrar serviço na equipe titular. Ele vai substituir Renato, poupado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para as semifinais da Taça Guanabara.