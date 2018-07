Marquinhos Gabriel critica campo do Luso Brasileiro antes de jogo contra Botafogo

O meia Marquinhos Gabriel, do Corinthians, apontou nesta sexta-feira um detalhe curioso para o jogo com o Botafogo, neste sábado, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador demonstrou preocupação com a qualidade do gramado do estádio Luso Brasileiro, por dificultar o estilo de jogo do time e ser mais favorável ao adversário, que já está acostumado com o campo.

"Será um jogo de muito contato, pelo gramado e pela equipe deles. Vai ser um jogo de muito de meio de campo. O gramado é uma dificuldade a mais. Infelizmente está aquém dos outros. É um campo recente, acredito que daqui a alguns anos estará no nível dos outros campos do Brasileiro", afirmou o meia. Os times se enfrentam a partir das 16h30 deste sábado.

A dificuldade no Rio aumenta para o Corinthians pelo jejum de vitórias como visitante. São dois meses sem ganhar fora de casa. Para piorar, o time perdeu rendimento como mandante, onde chegou a ficar mais de um ano sem perder. Na última rodada, por exemplo, foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0 e ainda em setembro, levou de 2 a 0 do Palmeiras, também em Itaquera.

Para a partida no sábado, o técnico interino Fábio Carille vai ter duas alterações. Os meias Rodriguinho e Giovanni Augusto, suspensos, vão dar lugar para Willians e Marciel. Como o goleiro Cássio continua em recuperação de dores no ombro, Walter novamente será o titular.

O Corinthians deve começar a partida com: Walter; Fagner, Yago, Balbuena e Arana; Willians, Marquinhos Gabriel, Camacho, Marciel e Marlone; Romero.