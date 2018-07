Marquinhos Gabriel está ansioso por estreia no Palmeiras em casa

SÃO PAULO - O meia Marquinhos Gabriel estreou com o pé direito no Palmeiras na vitória por 4 a 1 sobre o Atlético Sorocaba, no domingo. Um dos destaques do Bahia no Brasileiro do ano passado, o jogador deu duas assistências para gol e já arrancou os primeiros elogios da torcida. Animado, o jogador projeta sua estreia no Pacaembu.

"Tenho a expectativa de participar logo de um jogo em casa, com o apoio total de nossa torcida. Em Sorocaba, a festa estava muito bonita, mas vou ficar muito mais feliz quando tiver a oportunidade de também atuar no Pacaembu", disse o meia, que pode estrear em casa na quinta-feira, diante do Penapolense.

O jogador comemorou a estreia com duas assistências e espera ter mais espaço nos próximos jogos. "Fico feliz por ter feito meu primeiro jogo pelo clube e já ter participado de dois lances de gol da equipe. Venho trabalhando forte nos treinamentos e quero estar sempre à disposição do (Gilson) Kleina para ajudar o grupo", projetou o camisa 40.

Com apenas 11 dias de clube, o meia afirma estar ambientado e entrosado com os novos companheiros. "Fui bem recebido por todos aqui no Palmeiras, tanto pelos outros jogadores como pela comissão técnica. Estou contente e vou seguir trabalhando para continuar tendo cada vez mais oportunidades de jogar", concluiu.