Marquinhos Gabriel lamenta gol sofrido pelo Corinthians no Itaquerão

Os jogadores do Corinthians saíram satisfeitos de campo, no Itaquerão, mais pela atuação do que pelo placar construído sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Embora o time tenha elogiado o volume de jogo na vitória por 2 a 1, pelo jogo de ida das quartas de final, admitiu que o gol sofrido em casa vai complicar a missão daqui três semanas no Mineirão, quando vai defender a vantagem para tentar chegar à semifinal.

"Tivemos uma boa atuação, com triangulações e várias chances de gol. A gente não merecia levar esse gol no fim", afirmou o meia Marquinhos Gabriel. O Corinthians abriu o placar no segundo tempo com dois gols logo cedo. O Cruzeiro diminuiu aos 32 minutos, com Robinho, em chute de fora da área. "Foi um jogo difícil e complicado. Tomamos um gol que nos dificultou um pouco", comentou o atacante Lucca.

No jogo disputado para o menor público da história do Itaquerão, 18,7 mil pagantes, o Corinthians atacou mais vezes o Cruzeiro e teve como destaque Romero. O paraguaio por pouco não abriu o placar, já que o zagueiro Leo marcou gol contra em lance que seguia para o atacante concluir, e sete minutos depois, deixou o dele, de cabeça. Desde o começo de julho o atleta não marcava.

O meia Marlone, autor da assistência para o segundo gol, afirmou que a vantagem magra do Corinthians não definiu o confronto. "Na Copa do Brasil não tem conforto. Não dá para esperar jogo fácil. Vamos para o jogo de volta tentar confirmar a classificação", disse. No sábado o time volta a jogar, mas pelo Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Botafogo, no Rio de Janeiro.