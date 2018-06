Marquinhos Gabriel machuca joelho e desfalca o Corinthians por no mínimo 30 dias

O meia Marquinhos Gabriel machucou-se sozinho no treino do Corinthians neste sábado e precisou deixar o gramado de maca. O jogador passou por exames médicos para detectar a gravidade da contusão e foi constatada uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. De acordo com o departamento médico do clube, o prazo de recuperação é de no mínimo 30 dias.

+ Botafogo confirma acerto com o lateral-esquerdo Moisés, do Corinthians

+ Confira a tabela do Campeonato Paulista

De acordo com o volante Camacho, que falou com os jornalistas após o treino, Marquinhos Gabriel se machucou sozinho e o barulho que seu joelho fez assustou os jogadores que estavam em volta. "Foi feio", comentou.

Camacho foi testado entre os titulares na vaga de Jadson, mas ainda não teve escalação confirmada. Outro que deixou o treino mais cedo neste sábado foi o atacante Clayson. Ele sentiu um incômodo na coxa esquerda e deu lugar a Danilo.

O Corinthians lidera o Grupo A do Campeonato Paulista com 12 pontos, mas vem de duas derrotas consecutivas - 2 a 1 para o Santo André e 1 a 0 diante do São Bento. Na tentativa de reagir na tabela, a tendência é que Carille opte por um time mais recuado na próxima rodada.

O treino de domingo deve confirmar a equipe que enfrentará o Red Bull Brasil nesta segunda-feira pelo Campeonato Paulista. A provável formação, no 4-2-3-1, terá: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Camacho, Romero, Rodriguinho e Clayson; Júnior Dutra.