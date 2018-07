Marquinhos Gabriel pede 10 dias para jogar no Palmeiras

SÃO PAULO - O meia Marquinhos Gabriel treina desde quinta-feira da semana passada no Palmeiras, mas ainda sente que está bem atrás dos companheiros na questão física. Por isso, o jogador de 23 anos admite que vai precisar de mais alguns dias para ter condições de jogo. "Vai depender da comissão técnica, mas acho que na terceira rodada eu devo estar pronto para jogar. Estou me dedicando ao máximo para conseguir ajudar o quanto antes", disse o novo reforço do Palmeiras.

Embora tenha aparecido com destaque no ano passado com a camisa do Bahia, o jogador aproveitou para se apresentar aos torcedores. "Eu me movimento bastante, procuro estar com a bola no pé e ir para cima do marcador. Depende da formação que eu estiver jogando. A gente prefere chegar bem no gol e ajudamos na marcação", explicou.

Marquinhos Gabriel é o sétimo reforço do Palmeiras na temporada. Antes, foram contratados os zagueiros Victorino e Lúcio, o lateral-esquerdo William Matheus, o volante França e os atacante Rodolfo e Diogo.