Marquinhos Gabriel promete dar a volta por cima no Corinthians

O meia Marquinhos Gabriel desabafou após ter participação decisiva na primeira vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro em 2017, contra o Vitória, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova. Mais uma vez reserva, o jogador entrou na segunda etapa e deu assistência para o gol marcado por Jô e foi muito bem na parte defensiva.

"Altos e baixos acontecem na vida de jogador. O que não dá é cair e ficar deitado, isso jamais acontecerá comigo. Nem sempre as coisas acontecem da maneira que a gente quer, mas não podemos desistir. O grupo é maravilhoso, está me ajudando bastante, tenho de seguir em frente”, disse o jogador.

Contratado no meio da última temporada por cerca de R$ 11 milhões, Marquinhos Gabriel admite estar passando por um momento ruim, mas descarta deixar o clube para conseguir jogar com maior regularidade. Hoje o meia concorre por vaga diretamente com Clayton, Clayson, Léo Jabá, Pedrinho e o titular Romero.

“Como eu falei, pra mim e para todo mundo era mais fácil eu sair e buscar espaço em outro lugar. Mas a parte difícil é dar a volta por cima, eu tenho de me preparar ao máximo para dar a volta por cima. Não é saindo que as coisas vão se resolver, é continuando aqui, com o apoio de todo mundo, que as coisas vão acontecer.”

O técnico Fábio Carille também destacou a dedicação de seu comandando no treinamentos. "As chances claras que tivemos foram com a participação dele. É um jogador de qualidade, esperamos muito dele. Está trabalhando forte, está querendo, e vai buscando seu espaço".