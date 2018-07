'Marquinhos Gabriel quer continuar no Santos', diz presidente

O presidente do Santos, Modesto Roma Junior, demonstra confiança na renovação do empréstimo do meia Marquinhos Gabriel por mais uma temporada. O jogador pertence ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, e o atual contrato com o clube da Baixada vai até o fim de dezembro.

“Ele deseja continuar no Santos e nós queremos que ele permaneça. Então, as coisas ficam mais fáceis”, afirmou o dirigente.

O entrave maior é porque o Al-Nassr quer vender o jogador, mas o Santos, sem dinheiro, busca a prorrogação do empréstimo. As negociações se arrastam desde agosto.

Marquinhos Gabriel vive grande fase. Reserva até a contusão de Geuvânio, ele ganhou vaga no time e hoje se transformou em titular absoluto. Geuvânio já se recuperou da lesão, mas acabou indo para o banco.

A sequência de bons jogos de Marquinhos Gabriel despertou o interesse de outros clubes no meia. De acordo com a Rádio Guaíba, de Porto Alegre, por exemplo, o Grêmio pretende apresentar uma proposta ao Al-Nassr para contar com o jogador em 2016.