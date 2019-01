Marquinhos Gabriel rescinde com Al Nasr e deve ser negociado pelo Corinthians

O Al Nasr anunciou neste domingo a rescisão contratual do meia Marquinhos Gabriel. O jogador, que tem os direitos ligados ao Corinthians, tinha vínculo por empréstimo com o time dos Emirados Árabes Unidos até junho, mas chegou a um acordo para que fosse encerrado antes do prazo.

Com isso, Marquinhos Gabriel retornará ao Brasil, mas não deve ser aproveitado pelo Corinthians. O jogador não faz parte dos planos do técnico Fábio Carille e despertou o desejo de outros clubes. O Grêmio seria a equipe mais interessada no meia de 28 anos.

O time gaúcho teria até chegado a um acordo com o Corinthians para contratar Marquinhos Gabriel, mas desistiu diante da recusa do Al Nasr em liberá-lo. Com este novo capítulo, porém, o Grêmio pode voltar à negociação para acertar com o atleta, que interessaria também ao Athletico-PR.

A rescisão de Marquinhos Gabriel foi confirmada nas redes sociais do Al Nasr. Na mesma nota, o clube informou também as liberações do volante francês Cabaye, ex-Paris Saint-Germain, e do atacante brasileiro Samuel, ex-Fluminense.