Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Dodô aprimoram forma física no Cruzeiro

Últimos jogadores contratados pela diretoria do Cruzeiro para a temporada, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Dodô treinaram, nesta segunda-feira pela manhã, na Toca da Raposa II, em busca de uma melhor preparação física. Os jogadores que estiveram no clássico contra o Atlético-MG (1 a 1), domingo pela manhã, no Mineirão, tiveram folga.

Os novos contratados fizeram trabalhos de fortalecimento muscular na academia do centro de treinamento, acompanhados pelos preparadores físicos Emerson Polimeno e Anderson Nicolau. No período da tarde, estão programadas atividades no campo.

"Esse trabalho é importante demais para ganharmos força e termos resistência durante os jogos", disse Marquinhos Gabriel. "Espero que até o fim de semana possamos fazer o trabalho com bola para adquirir essa intensidade que estamos retomando aqui no Brasil."

O meia destacou a qualidade do elenco cruzeirense e disse que será preciso trabalhar muito para buscar o espaço na equipe. "Temos jogadores qualificados demais, então precisamos correr atrás dos nossos objetivos, e quem ganha com isso é o elenco cruzeirense. Essa concorrência que está se criando aqui dentro é muito boa para a equipe e creio que no final do ano vamos colher os frutos desse trabalho."

O Cruzeiro joga quinta-feira, diante do Boa, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O time soma sete pontos e lidera ao lado do América-MG, mas perde no saldo de gols (8 a 3).