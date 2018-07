Marquinhos Gabriel tem edema na coxa, mas lesão não é grave

Exames apontaram que Marquinhos Gabriel sofreu um edema na coxa direita na vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Fluminense, no último domingo. A lesão, no entanto, é considerada leve e o jogador deve se recuperar a tempo de enfrentar o Grêmio, na próxima semana.

Marquinhos Gabriel assumiu a vaga de titular depois da lesão de Geuvânio. O jogador entrou bem no time e mostrou bom entrosamento com Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Gabigol.

O zagueiro Gustavo Henrique, que saiu do jogo com o Fluminense reclamando de um incômodo na virilha, também foi submetido a exames médicos, que detectaram apenas desgaste muscular. O time volta aos treinos nesta quarta-feira, mas Marquinhos Gabriel e Gustavo Henrique continuam em tratamento.

Quem também deve estar liberado para enfrentar o Grêmio é Zeca. Com um edema no quadril, o lateral-esquerdo foi cortado da seleção brasileira olímpica, mas mostrou otimismo com a sua recuperação.