Marquinhos Gabriel volta a ganhar espaço na equipe do Santos

O meia Marquinhos Gabriel quase foi devolvido pelo Santos para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, para o clube diminuir a folha de pagamento, já que ele não estava demonstrando um bom futebol, mas o técnico Dorival Júnior pediu para mantê-lo e parece ter dado certo, já que o jogador evoluiu nas últimas rodadas.

“Cheguei no começo do ano e esperava oportunidades, mas às vezes elas não vêm. Não fui tão bem nos jogos que tive chance e o pessoal queria que eu saísse. Acharam melhor não me usar até definir a situação. Fiquei, consegui jogar e agora as oportunidades estão aparecendo”, disse o meia, que participou das vitórias sobre o Sport (3 a 1, pela Copa do Brasil) e Joinville (2 a 0, pelo Brasileiro).

O fato de já conhecer Dorival Júnior – eles trabalharam juntos no Internacional – facilitou para o meia. “Foi muito importante (a chegada do Dorival). Sem tirar o mérito do Marcelo (Fernandes), procurei ajudá-lo. O fato de ter trabalho com o Dorival me ajudou também, pois ele já me conhecia. Agora estamos retomando o trabalho e espero continuar crescendo”, projetou o meia.

Quem deve, em breve, voltar a aparecer no time é o lateral-esquerdo Chiquinho. Ele treinou com bola pela primeira vez na terça-feira, após romper o músculo adutor da coxa esquerda no início de junho.