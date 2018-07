Marquinhos Gabriel volta e pode ganhar nova chance no Corinthians

Recuperado de dores na coxa direita, o meia Marquinhos Gabriel pode ser uma arma do técnico do Corinthians, Fábio Carille, para a partida contra a Ponte Preta, domingo, às 16h, no Moisés Lucarelli. O jogador voltou aos treinos com bola e deve ficar como opção no banco de reservas na primeira partida da final do Paulista.

Marquinhos foi desfalque no clássico com o São Paulo, justamente no jogo seguinte após a eliminação do time na Copa do Brasil, quando ele foi um dos atletas mais criticados pelos torcedores.

O jogador chegou a ter seu nome sondado em outros clubes, mas a tendência é que ele permaneça para a disputa do Campeonato Brasileiro. Carille já disse algumas vezes que pretende "recuperar" o meia e que conta com seu futebol.

Com a recuperação de Marquinhos Gabriel, o técnico Fábio Carille praticamente não tem problemas para escalar o Corinthians. Os únicos desfalques são o meia Giovanni Augusto e o zagueiro Vilson (que não está inscrito no Paulista). O meia Danilo voltou aos treinos com bola, mas tem feito atividades leves e ainda precisa recuperar forma física.