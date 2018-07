Marquinhos marca e PSG vence amistoso da pré-temporada

O Paris Saint-Germain venceu mais um amistoso nesta quarta-feira. Jogando em Béziers, no sudoeste da França, o PSG contou com apenas quatro dos seus principais jogadores para fazer 2 a 1 no Nice. Desde a Copa, a equipe já havia vencido três amistosos, mas vinha de derrota para o Red Bull Leipzig (Alemanha), sexta-feira passada.

O sueco Ibrahimovic, que não disputou a Copa, fez nesta quarta a sua segunda partida da pré-temporada, mas passou em branco. Quem abriu o placar foi o francês Bahebeck, de 21 anos, que tenta se firmar depois de um empréstimo ao Valenciennes. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro brasileiro Marquinhos ampliou.

No segundo tempo, ainda com Pastore, Van der Wiel e Ibrahimovic em campo, o PSG viu o Nice descontar, com Honorat. Sem poder contar com quem jogou a Copa (Thiago Silva, David Luiz, Maxwell, Matuidi, Sirigu, Verratti, Thiago Motta, Cabaye, Cavani e Lavezzi), o técnico Lauret Blanc tem dado chance a juvenis e garotos do time B.

ESTREIA

Na Áustria, o Chelsea de José Mourinho fez amistoso contra o Wolfsberger, time local da primeira divisão, e ficou no empate em 1 a 1. Filipe Luis, contratado junto ao Atlético de Madrid, fez sua estreia. Matic, Ivanovic (ambos da Sérvia), Terry (Inglaterra)e Peter Cech (República Checa), que não estiveram a Copa, puderam estar em campo. ATLÉTICO DE MADRID

Apesar de ter jogado até as oitavas de final da Copa, Godín jogou nesta quarta pelo Atlético de Madrid, no primeiro amistoso do time na temporada. Na pequena Burgo de Osma, na Espanha, a equipe de Simeone venceu o Numancia por 1 a 0. Miranda, Koke, Gabi e Turan jogaram. O croata Mandzukic fez seu primeiro jogo pelo novo clube.