Marquinhos marca no tempo normal e nos pênaltis para PSG em amistoso com a Roma

Paris Saint-Germain e Roma empataram em 1 a 1 no tempo normal, nesta quarta-feira, em amistoso válido pela International Champions Cup, em Detroit, nos Estados Unidos. Na cobrança de pênaltis, a equipe francesa conquistou o ponto extra ao vencer a disputa por 4 a 3, sendo a última batida do zagueiro Marquinhos, que havia marcado o gol parisiense durante os 90 minutos.

O grande destaque da partida foi a participação dos jogadores brasileiros, que marcaram presença em grande número com as camisas de ambas equipes. Do lado da Roma, estavam em campo o goleiro Alisson (ex-Internacional), o zagueiro Leandro Castán (ex-Corinthians), o meia Gerson (ex-Fluminense) e o lateral-direito Bruno Peres (ex-Santos).

No Paris Saint-Germain atuaram o lateral-direito Daniel Alves (recém-saído da Juventus, que fez a sua estreia com a camisa da equipe parisiense), Lucas Moura, Thiago Silva, Thiago Motta e Marquinhos, cujo último clube antes de se transferir para o time francês foi exatamente a Roma.

O jogo terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal. Marquinhos, de pé direito, abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo para os franceses. O atacante nigeriano Umar Sadiq igualou o marcador para a Roma aos 14 da segunda etapa após receber uma assistência de Gerson. Na disputa de pênaltis, o mesmo Gerson perdeu uma cobrança para o time italiano e Marquinhos cobrou a penalidade que decretou a conquista do ponto extra na competição para a equipe francesa.

A International Champions Cup 2017 é disputada por algumas das principais equipes europeias. Nas sedes dos Estados Unidos, jogam Barcelona, Real Madrid, Juventus, Manchester United, Tottenham, Manchester City, Paris Saint-Germain e Roma.

NO MÉXICO

Em Guadalajara, Chivas Guadalajara e Porto disputaram outra partida amistosa nesta quarta-feira. A partida terminou empatada em 2 a 2. O meia brasileiro Otavio, que iniciou a carreira no Santa Cruz e teve passagem pelo Internacional, marcou o segundo gol da equipe portuguesa.