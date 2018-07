Marquinhos não treina e dá lugar a Alisson Farias no Inter

Marquinhos foi substituído no intervalo da vitória de quarta-feira sobre o Avaí e deixou o gramado reclamando do incômodo. As dores persistiram e, por isso, Argel e a comissão técnica acharam melhor poupar o jogador e dar uma nova chance ao jovem Alisson Farias, de 19 anos.

Assim, Marquinhos se junta a Vitinho, que se recupera de lesão muscular na coxa direita e continua desfalcando o Inter. O time gaúcho vai a campo neste sábado com: Alisson; William, Paulão, Jackson e Artur; Fernando Bob, Rodrigo Dourado, Anderson e Alisson Farias; Eduardo Sasha e Aylon.

Quinto colocado do Campeonato Gaúcho, com oito pontos em quatro jogos, o Inter realizou nesta sexta o último treino antes do duelo diante do Cruzeiro. Argel comandou um trabalho tático e de troca de passes. Depois, alguns jogadores, incluindo Alisson Farias, praticaram cobranças de faltas.