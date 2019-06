Marquinhos: 'O mais importante agora é pensar na classificação'

O zagueiro Marquinhos gostou da atuação da seleção brasileira no empate com a Venezuela na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela segunda rodada do Grupo A da Copa América. A igualdade, no entanto, impediu que o Brasil garantisse antecipadamente a classificação.

O time de Tite volta a campo no sábado para enfrentar o Peru, na Arena Corinthians. "Não conseguimos fazer logo um gol e por isso não conseguimos abrir espaços. Foi difícil, realmente. Faltou intensidade, encontrar espaços entre linhas e dificultar a Venezuela. O mais importante agora é pensar na classificação. Hoje queria a vitória mas não deu. Agora é fazer melhor no próximo jogo e avançar para a próxima fase", disse Marquinhos.

Philippe Coutinho também tratou de esquecer a partida contra a Venezuela. "Agora é levantar a poeira e pensar no próximo jogo", comentou. "O VAR anulou dois gols nossos, mas estava certo. Então não tem o que reclamar", prosseguiu.

O centroavante Firmino estava na jogada dos três gols anulados da seleção brasileira. No primeiro ele mandou a bola para as redes, mas antes cometeu falta no adversário. Nos outros dois estavam em posição de impedimento. "Sensação lógico que não é boa. Sempre temos intenção de fazer bons jogos, fazer um bom resultado. Agora tem de ter tranquilidade de manter o trabalho e o foco para as coisas fluírem", disse.

Outro atacante da seleção, Richarlison, com atuação discreta, foi na mesma linha. "Tentamos o máximo´contra a Venezuela, mas não deu certo. Tivemos três gols anulados, o juiz foi correto. Cabeça para frente, próximo jogo é importante", comentou.