Marquinhos Paraná pede 'alegria' no Cruzeiro O Cruzeiro precisa contar com os tropeços de Fluminense e Corinthians, respectivamente diante de Guarani e Goiás, para ter chances de ser campeão brasileiro. Ainda assim, o volante Marquinhos Paraná pediu para o time mineiro esquecer os adversários e atuar com alegria diante do Palmeiras, neste domingo.