Marquinhos pode perder vaga para Zé Eduardo no Santos

Se essa for mesmo a escolha de Dorival, quem perderá o lugar no time é Marquinhos. O meia deixaria a equipe titular para a entrada de Zé Eduardo. Assim, o atacante se manteria como titular, já que começou jogando na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, fora de casa, no último sábado.

Enquanto Marquinhos pode ficar de fora, Léo, que não enfrentou o time goiano para fazer um trabalho de reforço muscular, está confirmado. Com o lateral-esquerdo, o time provável do Santos para enfrentar o Guarani é o que terminou o treino desta segunda-feira à tarde, com: Felipe; Pará, Edu Dracena, Durval e Léo; Arouca, Wesley e Paulo Henrique Ganso; Zé Eduardo, André e Neymar.