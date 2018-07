Marquinhos promete evoluir para ser titular no Flamengo

O atacante Marquinhos chegou ao Flamengo em 2010, teve dificuldades para conquistar seu espaço, mas parece ter a confiança do técnico Vanderlei Luxemburgo. Satisfeito com as primeiras chances, ele reconhece que ainda precisa evoluir muito e prometeu que vai melhorar para ser titular no time carioca.

"Ainda falta melhorar em alguns aspectos, tenho que manter os pés no chão e continuar com muita tranquilidade para trabalhar. Agora vamos ter uma pré-temporada importante, para dar sequência e vou continuar me esforçando, trabalhando forte no dia a dia, para conseguir me firmar", afirmou.

Marquinhos agradeceu a confiança de Luxemburgo, com quem também trabalhou no Palmeiras. "É bom trabalhar com treinadores experientes, e o Vanderlei é um deles. Fico feliz por reencontrá-lo. Ele me levou para o Palmeiras, mas lá não tive um momento bom por conta das lesões. Ele me conhece, sabe como é o meu futebol e vai procurar a melhor formação para o Flamengo", disse.