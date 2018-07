Marquinhos promete raça e gols à torcida do Atlético-MG

"A torcida do Galo pode esperar muita raça, determinação, luta, carinho pela camisa do Galo e, com certeza, muitos gols", prometeu o atacante, momentos antes de sua apresentação oficial, na Cidade do Galo. "Já vi muitos jogos do Galo. É uma torcida fanática e espero poder retribuir fazendo bastante gols", ressaltou.

Marquinhos espera repetir no Atlético a boa passagem pelo Japão, onde se tornou o maior artilheiro da história do Kashima Antlers. "Essa chance representa tudo na minha vida. Fiquei dez anos no Japão, fui muito feliz lá e, agora, tenho a oportunidade aqui no Brasil, em um grande clube. Espero ser muito feliz aqui também e fazer uma boa temporada", declarou o atleta, que defendia o Vegalta Sendai antes de voltar para o Brasil.

"Fiz um bom trabalho lá, mas agora estou aqui no Brasil e espero fazer um bom trabalho no Atlético para que eu possa ser reconhecido aqui também", disse o atacante, ansioso para disputar o Brasileirão. "Para mim, vai ser uma felicidade muito grande jogar um campeonato tão competitivo como é o Brasileiro", afirmou.